I Top&Flop dell’Inter nella stagione 2019/2020: la LuLa stupisce, Skriniar ed Eriksen fuori ruolo

Si è chiusa lo scorso venerdì sera con la sconfitta contro il Siviglia in finale di Europa League la stagione dell’Inter. Un epilogo che in molti speravano potesse essere diverso, con una vittoria che avrebbe il ritorno alla conquista di un trofeo dopo quasi 10 anni di astinenza. Guardando l’intero percorso della formazione allenata da Antonio Conte durante tutto l’anno, però, nonostante il vuoto di successi nelle varie competizioni va detto che il miglioramento rispetto al rendimento delle passate stagioni è stato netto.

A partire dal campionato dove la squadra ha ottenuto un risultato incredibile con il secondo posto ad un solo punto dalla capolista Juventus, passando dalla semifinale di Coppa Italia al secondo posto in Europa League. Andiamo dunque a vedere chi sono stati i protagonisti che hanno trascinato l’Inter in questa entusiasmante stagione e chi invece – per diversi motivi – ha deluso le aspettative. A voi i Top & Flop dell’Inter 2019/2020!