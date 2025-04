Il bottino Champions aiuta il mercato: due italiani per l’Inter

La grandiosa campagna europea dell’Inter sta facendo grande sia la squadra sul fronte campo che il bilancio societario. Con dei ricavi da sogno che i nerazzurri si sono assicurati grazie alla qualificazione in semifinale di Champions League, ora diventa più semplice anche il mercato per il DS Ausilio e il presidente Marotta.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, ci sono due importanti obiettivi italiani di mercato per l’Inter. Il presidente Marotta ha affermato a più riprese l’importanza di uno zoccolo duro di italiani per restare ad alti livelli e mantenere competitiva una rosa. Ora i dirigenti nerazzurri hanno messo nel mirino un regista e un attaccante.

Si tratta di Samuele Ricci del Torino, su cui però ci sono anche club stranieri e il Milan, e poi Giacomo Raspadori del Napoli. Per l’attaccante azzurro potrebbe andare in scena anche in intreccio che coinvolgerebbe pure Davide Frattesi nel caso in cui De Laurentiis volesse fortemente il numero 16 nerazzurro e lui chiedesse la cessione.