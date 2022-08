Mercato – Acerbi sempre più vicino all’Inter: le ultime su Chalobah e Akanji

Acerbi-Inter, si va sempre di più in questa direzione. Il tempo sta per scadere, la deadline del mercato si avvicina e non sono ancora arrivate novità né da Londra né da Dortmund. Per Chalobah la pista si complica ulteriormente visto che, come riportato da Gianluca Di Marzio, si sarebbe inserito anche il Milan alla corsa per il centrale inglese.