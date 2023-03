Francesco Acerbi anche l’anno prossimo con la maglia nerazzurra. Secondo La Gazzetta dello Sport, si dovrebbe concretizzare questo scenario. Il difensore di proprietà della Lazio, attualmente in prestito con diritto di riscatto fissato circa a 3,5 milioni di euro, ha conquistato tutti in casa Inter e quindi la sua conferma appare scontata, soprattutto con una difesa in fase di rinnovamento (via Skriniar, D’Ambrosio e Darmian in scadenza).

Trattativa Cessione definitiva Francesco Acerbi Difensore 72% Lazio Inter

Marotta e Ausilio però, viste le precarie condizioni finanziare del club, devono cercare di risparmiare quando possibile. Proprio per questo motivo, stanno provando a discutere con Lotito per abbassare il prezzo di acquisto: la trattativa con il numero uno biancoceleste non sarà una passeggiata, ma non preoccupa nemmeno.

Per quanto riguarda il contratto di Acerbi, invece, verrebbe rinnovato alle cifre attuali: 1,5 milioni a stagione.