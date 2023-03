Tegola Calhanoglu, l’esito degli esami: il comunicato UFFICIALE dell’Inter

Brutte notizie in casa Inter. Proprio quando si apprestano ad entrare nella fase cruciale della stagione, con davanti a sé un aprile infuocato da ben 9 partite, i nerazzurri perdono uno dei suoi pezzi più importanti: Hakan Calhanoglu. Dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale, il turco si è sottoposto ad esami di accertamento.

Il responso è stato dato dal club tramite un comunicato diramato sul sito ufficiale:

“Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Secondo quanto riporta Sky Sport, Calha dovrà stare fermo 15-20 giorni, per cui c’è una piccola speranza di riaverlo nell’andata dei quarti di Champions con il Benfica, una delle gare più importanti di tutta la stagione. Mentre, sempre secondo l’emittente, ci sarà sicuramente per la sfida di ritorno che si giocherà a San Siro il 19 aprile.

Nel frattempo, l’Inter dovrà fare di necessità virtù: che l’infortunio del turco possa essere la grande occasione per rilanciare e ritrovare il vero Brozovic? O, in alternativa, può arrivare la tanto attesa chance per Asllani?