Addio Correa, è GAME OVER: “Affare naufragato”

Uno dei grandi intrighi del mercato estivo dell’Inter è stato il futuro di Joaquin Correa, tornato dal prestito e destinato a lasciare i nerazzurri a titolo definitivo. Così non è stato, a causa della mancanza di reali offerte per il Tucu. Nelle ultime ore, però, la situazione sembrava potersi sbloccare.

Il Panathinaikos, infatti, sarebbe stato realmente interessato a ingaggiare l’attaccante argentino, come rinforzo di punta della propria rosa. Tuttavia, l’affare sarebbe ormai naufragato, come riporta il sito Ola Prasina 1908.

La prova finale sarebbe stata l’ufficialità della rosa registrata per la prossima Conference League, la cui presentazione scadeva il 4 settembre. Correa, dunque, non si trasferirà in Grecia. A far saltare l’affare sarebbero stati principalmente motivi economici. Il club ellenico aveva prima bisogno di cedere l’attaccante sloveno Andraz Sporar, in modo da liberare spazio a livello finanziario e investire così sull’attaccante dell’Inter.