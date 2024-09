Derby, Juve e Napoli: ecco DATE e ORARI dei big match dell’Inter

La Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione di anticipi e posticipi dalla giornata 5 alla giornata 13, un periodo fitto di impegni nel corso del quale l’Inter affronterà ben tre big match, tutti a San Siro: il primo derby contro il Milan dopo la storica seconda stella, l’attesissima sfida alla Juventus e il ritorno a Milano di Antonio Conte e Romelu Lukaku con la maglia del Napoli.

Inter-Milan si disputerà domenica 22 settembre alle 20:45, dopo l’impegno infrasettimanale (mercoledì 18 settembre) sul campo del Manchester City. Inter-Juventus è invece in programma per domenica 27 ottobre alle 18:00 e non in notturna, evento che non si verificava dal 2021. Prima della sfida ai bianconeri, la squadra di Inzaghi sarà attesa dalla trasferta sul campo dello Young Boys il mercoledì precedente. Calcio d’inizio di Inter-Napoli fissato invece per domenica 10 novembre alle 20:45. I campioni d’Italia in carica saranno reduci dalla sfida interna contro l’Arsenal, sempre di mercoledì.