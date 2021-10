Sky Deutschland – C’è anche l’Inter sulla stella Adeyemi del Salisburgo

Il 19enne sta attirando su di sé l'attenzione dei top club in Europa

C'è un nuovo nome sul taccuino di Beppe Marotta: si tratta di Karim Adeyemi, stella del RB Salisburgo. Il 19enne si sta mettendo in mostra a suon di gol (8 in campionato, 2 in Champions League). Numeri importanti per un talento di alto livello: tanto che gli occhi del Bayern si sono posati sul tedesco. Il club bavarese sembra essere seriamente intenzionato ad ingaggiare l'attaccante ma il Bayern Monaco non è solo.