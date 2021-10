Inter-Sheriff, le probabili formazioni: Calha out, Bastoni riposa. Le scelte di Inzaghi

Le possibili soluzioni del tecnico nerazzurro per la sfida di questa sera

Nuovi aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Sheriff Tiraspol in vista del terzo turno di Champions League di questa sera in programma a San Siro dalle 21.00. Simone Inzaghi, infatti, dovrà rinunciare per infortunio ad Hakan Calhanoglu, ancora non al meglio della condizione dopo essere rientrato acciaccato dagli impegni con la propria nazionale. La buona notizia per il tecnico piacentino è sicuramente il ritorno tra i convocati di Stefano Sensi, ma evidentemente ancora non al meglio per poter essere impiegato dal primo minuto.