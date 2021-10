YOUTH LEAGUE – Inter-Sheriff 2-1: Casadei trascina i ragazzi di Chivu

Successo molto importante per i ragazzi allenati da Christian Chivu

Momento magico per Cesare Casadei che ancora una volta questo pomeriggio è riuscito a trascinare l'Inter Primavera con una supera prestazione condita tra l'altro dalla rete che ha sbloccato l'incontro. In occasione del match di Youth League contro la formazione U19 dello Sheriff Tiraspol, infatti, la squadra allenata da Christian Chivu è riuscita ad ottenere i 3 punti grazie ad una vittoria preziosissima per 2-1, con la speranza che sia di buon auspicio in attesa di assistere al match di Champions di questa sera contro i moldavi. Al sigillo su inserimento aereo del classe 2003 al 50' su assist di Carboni, ha fatto seguito prima il raddoppio nerazzurro su autogol di Carmanov al 66' e poi la marcatura degli ospiti con Pogreban a fissare il risultato finale sul 2-1. A seguire il tabellino dell'incontro.