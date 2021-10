Inter-Sheriff, Inzaghi ne convoca 23: un’assenza a sorpresa, ma torna Sensi

Il tecnico piacentino dovrà fare a meno di uno dei suoi titolarissimi

Una notizia buona ed una cattiva in casa Inter dopo l'elenco dei 23 calciatori convocati da Simone Inzaghi per il match di Champions League di questa sera contro lo Sheriff Tiraspol a San Siro. Partiamo dall'assenza di Hakan Calhanoglu, fuori dalla lista dei disponibili probabilmente ancora a causa dei problemi fisici accusati con la sua nazionale durante la sosta e che si era portato dietro negli ultimi giorni ad Appiano Gentile. La novità che renderà meno amara l'assenza del turco agli occhi di Inzaghi, invece, è il rientro di Stefano Sensi che torna tra i convocati dopo oltre un mese di assenza per infortunio.