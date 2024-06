L’Atalanta SBLOCCA il colpo in attacco: “30 milioni di euro”

La situazione per quanto riguarda l’attacco in casa Inter è chiara: serve un altro colpo, ma c’è bisogno del tesoretto economico necessario e dell’uscita di uno dei giocatori già presenti in rosa. Il primo punto potrebbe essere raggiunto grazie all’Atalanta.

Infatti, come scrive La Gazzetta dello Sport, il club bergamasco potrebbe farsi avanti per Valentin Carboni, per il quale l’Inter chiede almeno 30 milioni di euro. Soldi che i nerazzurri investirebbero immediatamente per sbloccare l’operazione Gudmundsson.

Sempre la Rosea specifica, però, come l’argentino classe 2005 sia solo un’idea per l’Atalanta, attualmente impegnata nel riscatto di De Ketelaere, ma impegnata anche nel valutare altri profili validi nel caso l’operazione non dovesse andare a buon fine.