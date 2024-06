Inter, concluso il vertice con l’agente di Inzaghi: le ultime sul rinnovo

E’ durato poco più di un’ora l’incontro presso la sede nerazzurra di Viale della Liberazione tra l’Inter e Tullio Tinti. Dopo una prima visita andata in scena la scorsa settimana, l’agente di Simone Inzaghi è tornato a discutere con i dirigenti interisti il prolungamento del contratto dell’allenatore piacentino attualmente in scadenza nel giugno 2025.

Nel corso dell’appuntamento di oggi, come scritto da La Gazzetta dello Sport, è stato limato qualche altro dettaglio in riferimento a bonus, durata e formula che ha avvicinato ulteriormente le parti verso la fumata bianca. Nonostante non siamo ancora del tutto vicini all’ufficialità, si respira comunque grande ottimismo sulla firma del tecnico sul rinnovo nelle prossime settimane.

Con il nuovo accordo, che con ogni probabilità avrà scadenza giugno 2027, Inzaghi riceverà un cospicuo aumento per un ingaggio complessivo da circa 6,5 milioni di euro netti a stagione.