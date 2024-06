L’agente di Onana nella sede dell’Inter: ECCO il motivo

Via vai impressionante quest’oggi dalle parti della sede dell’Inter di Viale della Liberazione. Dopo gli incontri del club nerazzurro con Palermo prima e Venezia poi, due importanti agenti sono stati beccati all’ingresso del quartier generale interista.

Primo su tutti Tullio Tinti, noto procuratore di Simone Inzaghi atteso questo pomeriggio ad un incontro programmato da giorni con i dirigenti per intensificare i discorsi per il rinnovo del tecnico nerazzurro. A sorpresa, però, a fare visita all’Inter è stato anche Albert Botines, agente spagnolo che – tra gli altri – cura gli interessi di André Onana.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, la visita del procuratore potrebbe riguardare due nomi in particolare: il primo quello di Dilan Zárate, talento classe 2007 della Primavera dell’Inter; il secondo quello di Alex Perez, centrale classe 2005 di proprietà Betis B che in Italia viene seguito anche da Udinese e Roma.

Considerati gli altri calciatori nella scuderia di Botines, non è da escludere che nel colloquio con i dirigenti dell’Inter non si sia parlato anche altri profili. A fronte dell’esigenza dei nerazzurri di trovare un nuovo vice Sommer, ad esempio, il nome di Filip Jorgensen del Villarreal – peraltro già accostato – è da monitorare. Meno probabile, invece, un portiere di esperienza come Pau Lopez, già transitato con la Roma nel campionato italiano.