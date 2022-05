Bilancio Inter, la cifra per il mercato: ricavi in aumento ma il rosso è di -120 milioni

Tutto sul prossimo bilancio dell'Inter che chiuderà al 30 giugno 2022

Il Cda dell'Inter ha approvato, nella giornata di ieri, la trimestrale al 31 marzo 2022: come scrive La Gazzetta dello Sport, i ricavi sono aumentati del 20%, frutto delle cessioni di Lukaku e Hakimi della scorsa estate e della riapertura degli stadi (che ha portato nelle casse nerazzurre introiti per circa 40 milioni di euro). Il rosso del bilancio che si chiuderà al 30 giugno 2022 sarà però di -120 milioni di euro (20 milioni in più rispetto alle previsioni).