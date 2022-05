GOAL – Conferme incontro Lukaku-Inter: il Chelsea chiede una soluzione precisa

I blues preferirebbero una soluzione in prestito dai costi elevati

Il Chelsea preferisce una soluzione ben precisa: quella del prestito oneroso tra i 12 e 24 milioni di euro, potrebbe essere inserita anche un'opzione d'acquisto magari anche dilazionata in più stagioni. Anche se sarebbe un duro colpo per il nuovo proprietario del Chelsea, Todd Boehly-Clearlake, iniziare la presidenza con la cessione (in prestito) dell'investimento più grande - da 115 milioni di euro - della scorsa estate.