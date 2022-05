TS – Il Monza può regalarsi Sensi: l’Inter chiede una contropartita

Il centrocampista nerazzurro può andare via a titolo definitivo

Dopo la promozione ottenuta la scorsa domenica a Pisa grazie alla vittoria dei playoff, il Monza di Berlusconi e Galliani adesso sogna in grande. L'idea del club brianzolo, infatti, è quella di costruire una squadra attrezzata non solo a lottare per la salvezza in Serie A, ma addirittura cercare di avvicinare le zone europee. Per raggiungere un obiettivo così ambizioso, ovviamente bisognerà affrontare un mercato da protagonisti e convincere grandi nomi ad accettare il nuovo progetto.