Mercato – Vidal saluta l’Inter: Flamengo e non solo, spunta un’altra opzione

Il centrocampista cileno ha ricevuto anche un'offerta dall'Al Rayyan

Arrivato due estati fa grazie al pressing di Antonio Conte, Arturo Vidal sta per salutare definitivamente l' Inter . Il centrocampista cileno ha dato tutto sé stesso nell'ultimo biennio, dando allo stesso tempo segni di cedimento soprattutto nell'ultima stagione. A livello fisico ha infatti dimostrato di non aver più la brillantezza di un tempo, sebbene alla causa nerazzurra non abbia mai fatto mancare impegno e professionalità.

Una volta definita la risoluzione con l'Inter, per la quale incasserà una ricca buonuscita da oltre 4 milioni di euro, Vidal dirà addio ai colori nerazzurri. Come ribadito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l'ex Barcellona ha quasi raggiunto l'accordo per trasferirsi al Flamengo, club che da tempo corteggiava sui social. Ma non è tutto, perché in Cile nelle scorse ore hanno rilanciato anche un interesse a sorpresa dell'Al Rayyan. I brasiliani rimangono comunque in netto vantaggio.