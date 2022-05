GdS – Mkhitaryan vicino alla firma con l’Inter: attesa la risposta definitiva

Il centrocampista armeno è vicinissimo al club nerazzurro

Sarà Henrikh Mkhitaryan con molta probabilità il nuovo acquisto dell'Inter alla vigilia dell'estate. Il centrocampista armeno ha già accolto positivamente la proposta dell'Inter per l'ingaggio a costo zero, in attesa di valutare anche l'ultimo rilancio della Roma nella giornata odierna per il rinnovo del contratto. Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, però, difficilmente i giallorossi riusciranno a fargli cambiare idea per diverse ragioni.