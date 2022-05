Biasin: “Bremer è vicinissimo all’Inter: cos’è successo a Como”

Il giornalista di Libero: "Il difensore ha già parlato con Marotta, Ausilio e Inzaghi"

Gleison Bremer è il nome di mercato più caldo in casa Inter . Il difensore del Torino è stato più volta accostato alla squadra di Inzaghi e, sulle pagine di Libero, il giornalista Fabrizio Biasin ha spiegato cos'è successo nella giornata di ieri a Como, dove è stato avvistato il brasiliano: "Ieri mattina era in visita di piacere a Como, lì ha incontrato un noto immobiliarista del luogo . Poi ha pranzato al celebre e rinomatissimo ristorante Lario's".

Il giornalista ha poi continuato: " Inter e il brasiliano sono d'accordo da tempo e il recente prolungamento del contratto con il Torino è valso come una sorta di assicurazione per il giocatore stesso. La cifra dovrebbe sfiorare i 30 milioni di euro, l'ingaggio i 3. Ulteriori garanzie: il ragazzo ha già parlato con Marotta e Ausilio, ma pure con mister Inzaghi ".

Non è però tutto fatto, c'è solo una squadra che potrebbe mettere il bastone tra le ruote ed è il PSG: "Solo un'entità può rovesciare il tavolo: si chiama Leonardo, lavora a Parigi, non è amatissimo dai suoi tifosi e pure lui ha una passione per il suddetto Bremer. La sensazione è che l'Alto Dirigente si sia mosso in ritardo, ma guai a sottovalutare il potere del grano".