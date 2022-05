Mercato – Inter, occhi puntati sul “nuovo Lautaro Martinez”

I nerazzurri però dovranno battere una forte concorrenza

L' Inter ha da sempre un legame magico con l'Argentina ed i calciatori argentini. Ecco perché il club è sempre attento ai nuovi talenti emergenti, come già dimostrato con Lautaro Martinez.

Stando a quanto riportato da Marca, il nuovo gioiellino pronto a stregare l'Europa sarebbe Carlos "Charly" Alcaraz, trequartista e seconda punta classe 2002 del Racing Avellaneda, proprio il club da cui venne prelevato Lautaro. Su Alcaraz ci sarebbe il forte interesse di Atletico Madrid. Siviglia, Arsenal, Totteham, PSV, Wolverhampton, Milan e Inter. Il suo contratto è ancora lungo, fino al 2026, ma liberarlo non dovrebbe essere impresa impossibile. Il Racing infatti, nonostante una clausola di 25 milioni, si accontenterebbe di "soli" 20 per lasciarlo partire. Che i nerazzurri, grazie magari all'intercessione del grande ex Milito e del Toro, possano riuscire a strapparlo alla concorrenza?