L’identikit di Carlos Alcaraz, il gioiellino che ha stregato mezza Europa

Centrocampista o attaccante?

Il nome nuovo per il centrocampo e l'attacco dell'Inter è quello di Carlos Alcaraz, giovanissimo gioiello argentino del Racing Avellaneda. Il "nuovo Lautaro" secondo alcuni, una seconda punta dal passo veloce e letale al tiro. Se non fosse però che, almeno nei primi passi della carriera, Alcaraz non ha mai giocato in attacco, ma principalmente da centrocampista centrale o trequartista. Le caratteristiche per fare bene in attacco però ci sono, anche se il ragazzo deve smussare il carattere: 7 gialli in 18 partite sono davvero troppi per un calciatore offensivo.