Mercato – Da Messi a Sergio Ramos: la top 11 dei calciatori in scadenza a giugno

Mai come quest’anno alla data del 30 giugno andranno in scadenza alcuni dei contratti tra i migliori calciatori al mondo. Parliamo ovviamente di profili che percepiscono ingaggi stratosferici, ma che se acquistati a costo zero possono pur sempre rappresentare delle ghiotte opportunità di mercato. Se la finestra invernale che si è appena conclusa ha riservato davvero poche emozioni a causa della crisi economica che quasi tutti i top club stanno affrontando tra mille difficoltà, ci si aspetta dalla prossima estate una graduale ripresa.

A guidare l’elenco degli svincolati di lusso che potrebbero lasciare a zero i rispettivi club a partire dal prossimo luglio c’è chiaramente Leo Messi, calciatore con più palloni d’oro nella storia. Alle sue spalle poi due tra i difensori più forti del pianeta in questo momento, come Sergio Ramos e Alaba. Ma non solo, perché anche Aguero e Di Maria, sebbene stiano per entrare in una fase complicata delle loro carriere, restano comunque due profili top in Europa che potrebbero far comodo a qualsiasi club esistente. E non mancano pure le giovani occasioni come Donnarumma ed Eric Garcia. Per avere un’idea d’insieme, abbiamo sistemato i migliori svincolati in una formazione tipo, con una panchina di tutto rispetto.

TOP 11 SVINCOLATI (4-4-2) – Donnarumma; Eric Garcia, Sergio Ramos, Alaba, Bernat; Di Maria, Wijnaldum, Calhanoglu, Depay; Messi, Aguero. A disposizione: Rui Silva, J. Boateng, Mustafi, Mkhitaryan, Modric, Draxler, Cavani.

