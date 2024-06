Calciomercato Inter, 4 colpi per il futuro in arrivo

Non sono state solamente frasi di circostanza quella pronunciate da Beppe Marotta nell’intervista concessa in radio pochi giorni fa. L’Inter, con il passaggio di proprietà ad Oaktree, potrebbe modificare leggermente la propria strategia e tornare a puntare forte su profili giovani dal futuro assicurato.

Il nuovo presidente dell’Inter, commentando le prossime mosse del club sul mercato, ha infatti ribadito un deciso “no alle spese folli, sì alla valorizzazione dei giovani”. Un motto che secondo Marotta dovrà “contraddistinguere” l’Inter da adesso in avanti.

Non è un caso, dunque, se negli ultimi giorni il club nerazzurro ha accelerato le trattative per alcuni profili giovani inseriti nella propria agenda di mercato. Primo su tutti Luka Topalovic, trequartista sloveno classe 2006 che l’Inter ha già virtualmente acquistato dal Domzale e che verrà inizialmente aggregato alla prima squadra in occasione del prossimo ritiro di metà luglio.

Chi si è sensibilmente avvicinato nelle ultime ore è anche Alex Perez, difensore centrale di proprietà del Betis. Anche lui è un classe 2006 e piace non poco ai dirigenti interisti che hanno già formulato un’offerta agli spagnoli con la formula del prestito con diritto di riscatto tra un anno. Proposta per il momento inferiore rispetto ai 3 milioni di euro chiesti per il cartellino.

Da monitorare anche Tanner Tessmann, centrocampista statunitense già più maturo rispetto agli altri obiettivi fissati dal club. Del classe 2001 si è discusso nell’incontro andato in scena la scorsa settimana con Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia. Operazione che sembra essersi complicata negli ultimi giorni a causa dell’elevata concorrenza, ma che vede ancora l’Inter in corsa.

Ultimo prospetto seguito dall’Inter per il reparto arretrato è Giovanni Leoni. Classe 2006 di proprietà della Sampdoria, il difensore ha parecchio mercato in Serie A. Dopo aver versato 1,5 milioni al Padova per il riscatto, la Samp quota il suo cartellino intorno ai 5 milioni.