Stretta di mano Inter-Bremer. Non solo Dimarco, nuova contropartita col Torino

Il centrale brasiliano è l'obiettivo numero uno sul mercato

Cifra che l'Inter potrebbe raggiungere col sacrificio di Stefan de Vrij, richiesto in Premier League e in scadenza di contratto nel giugno 2023. Ma non solo, perché in passato si era parlato del possibile inserimento di Dimarco come contropartita per abbassare la valutazione finale del cartellino di Bremer. Ma c'è un'importante novità su questo fronte, perché come spiegato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, i nerazzurri sarebbero disposti a ragionare anche su un altro calciatore come Andrea Pinamonti assai gradito al Torino, che in estate perderà in avanti con molta probabilità il suo capitano Belotti a costo zero.