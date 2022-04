Inter-Milan, tutto esaurito e incasso record: a San Siro un ospite speciale

Il Meazza torna sold out dopo oltre 2 anni dall'ultima volta

Per la prima volta dopo la pandemia, il Meazza non avrà posti a sedere vuoti per 90 minuti: non capitava dal 9 febbraio 2020 e anche in quell'occasione si giocava un derby della Madonnina vinto dai nerazzurri in rimonta per 4-2. Numeri che fanno registrare anche un incasso record per l'Inter da oltre 4 milioni di euro: il più alto di sempre all'interno di questa competizione. E a rendere ancor più speciale l'atmosfera di San Siro sarà la presenza in tribuna di un grande ex come Adriano tanto amato dai tifosi nerazzurri: riceverà prima l'ovazione dallo stadio e poi assisterà al match della sua Inter.