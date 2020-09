Rebus Brozovic. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista croato ieri è stato alternato con Gagliardini nella formazione dei titolari.

L’azzurro resta in vantaggio mentre su Brozovic non si placano le voci di mercato. Al momento sulla scrivania della dirigenza nerazzurra non è arrivata nessuna offerta concreta, ma l’Inter è disposta sempre a valutare eventuali proposte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<