Riapertura stadi, il Cts verso il no: si attenderà la metà di ottobre

Il Comitato Tecnico Scientifico si schiera a favore del no per la riapertura degli stadi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, non ci sarà nessuna deroga da parte del CTS sulla riapertura perché non ci sono le condizioni epidemiologiche causa emergenza Coronavirus. La linea del CTS verrà ribadita nella riunione in corsa che era programmata a partire dalle 12.00.

Le Regioni avevano approvato le linee guida per la riapertura al 25% della capienza, ma non sarà ancora possibile e fino al 7 ottobre si terranno aperti gli stadi solo per 1000 spettattori, mentre la riapertura parziale verrà presa in considerazione dal CTS solo dopo la metà di ottobre perché si vuole capire che impatto avrà la riapertura delle scuole con l’emergenza Coronavirus in atto.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<