L’Inter vacilla, nuova offerta del Chelsea per Casadei: 24 milioni di euro! La situazione

Il Chelsea non ha intenzione di mollare il colpo su Cesare Casadei ed è pronto ad avanzare una nuova offerta. Il club di Todd Boehly, infatti, ha in mente un progetto nel quale dare ampio spazio ai giovani, come testimoniato anche dai recenti acquisti di Carney Chukwuemeka, Omari Hutchinson, Gabriel Slonina ed Eddie Beach, tutti sotto i 20 anni di età. A questo gruppo di innesti i Blues vorrebbero aggiungere il promettente centrocampista italiano, sul quale però l'Inter, per il momento, ha fatto muro. La prima offerta arrivata in questi giorni si aggirava intorno ai 7 milioni di euro, ed è stata prontamente respinta. Ora però, come riporta il quotidiano inglese Evening Standard, il Chelsea starebbe valutando di avanzare una proposta che tocchi addirittura i 20 milioni di sterline, ovvero circa 24 milioni di euro.