Sanchez addio in arrivo ma non ancora formalizzato: la situazione

Oggi infatti, come riportato anche da Gianluca Di Marzio, in sede si è presentato Felicevich, agente del calciatore. Tuttavia, per quanto i contorni della rescissione siano definiti, nulla è ancora scritto e pare serviranno diversi altri incontri per formalizzare la cosa. Più pessimista Pedullà, secondo cui Sanchez non ha intenzione di regalare un solo centesimo all'Inter, per cui si va a oltranza con il rischio di un braccio di ferro.