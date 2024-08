Inter e Milan, c’è l’offerta per Chiesa: “La Juve lo svende”

Continua a tenere banco la situazione relativa a Federico Chiesa, ai margini della Juventus e non convocato neppure per la prima giornata di Serie A giocata ieri contro il Como. La situazione per i bianconeri è particolarmente critica, visto che l’ex Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2025 e c’è il timore di perderlo a parametro zero fra un anno.

A questo proposito, secondo Il Secolo XIX, la Juventus è di fatto costretta a svendere il giocatore, anche per non pagare a vuoto per un anno il suo ingaggio pesante e non tenersi in casa una situazione molto scomoda. Le principali candidate a prenderlo sarebbero ad oggi Inter e Milan, pronte a un’offerta last minute da poco più di 10 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

L’arrivo di Federico Chiesa all’Inter – almeno nell’immediato – è improbabile. I nerazzurri, infatti, al momento hanno sette attaccanti a libro paga e dovrebbero liberarsi di almeno quattro stipendi per permettersi l’ingaggio dello juventino. Non basterebbero le sole uscite di Joaquin Correa, Martin Satriano ed Eddie Salcedo, ma servirebbe anche l’addio di Marko Arnautovic. L’austriaco percepisce 3,5 milioni netti annuali e l’arrivo di Chiesa come quinta punta è insostenibile per le casse dell’Inter.

Piuttosto, occhio alle piste estere. Si sta scaldando nelle ultime ore quella che porta a Barcellona e resta da monitorare l’interesse del Chelsea. In Italia, invece, potrebbe pensarci la Roma in caso di addio di Paulo Dybala oppure lo stesso Milan, in virtù degli storici buoni rapporti con la Juventus che hanno appena portato alla cessione in prestito con diritto di riscatto di Pierre Kalulu.