Correa al dentro o fuori: “L’Inter cerca una soluzione”

Siamo giunti all’ultimo giorno di calciomercato estivo e l’Inter ha ancora alcune operazioni in ballo, sia in entrata che in uscita. Il club nerazzurro è pronto a ufficializzare l’innesto di Tomas Palacios in difesa, ma lavora anche sulle ultime cessioni. Fra queste, un capitolo a parte è dedicato a Joaquin Correa.

L’attaccante argentino, rientrato dal prestito al Marsiglia il 1° luglio scorso, è stato messo sul mercato praticamente da subito. Tuttavia, fra rifiuti del giocatore e offerte poco concrete, nulla si è mosso e ad oggi l’ex Lazio fa parte della rosa di Inzaghi, tanto che andrà in panchina contro l’Atalanta stasera così come successo con Genoa e Lecce.

Secondo La Gazzetta dello Sport, però, l’Inter sta continuando a lavorare per una soluzione in uscita anche in queste ultime ore di mercato. Se nulla dovesse accadere, allora Correa rimarrebbe a Milano come quinta punta, utilizzabile però solo in Serie A e Coppa Italia, visto che al giocatore è già stato comunicato che rimarrà fuori dalla lista Uefa per la Champions League.