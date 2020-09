UFFICIALE – Inter, Dimarco al Verona: il comunicato e la formula dell’affare

La notizia era nell’aria, ora è ufficiale. Federico Dimarco resterà un’altra stagione in prestito al Verona. Ad annunciare l’affare di mercato è lo stesso club gialloblu con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito.

Ecco il comunicato: “Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver trovato l’intesa con FC Internazionale Milano per la permanenza in gialloblù – a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2021, con opzione di riscatto – del calciatore Federico Dimarco, che nella seconda parte della scorsa stagione ha collezionato 13 presenze in Serie A TIM con la formazione di mister Ivan Juric, fornendo tre assist-gol, di cui uno nel match casalingo pareggiato con l’Inter (2-2) e due nella vittoriosa partita – anch’essa disputata al ‘Bentegodi’ – contro la Spal (3-0). Hellas Verona FC si compiace della permanenza in gialloblù di Federico Dimarco e gli augura le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – per la stagione 2020-2021″.

