La Repubblica – Dumfries, il Chelsea fa sul serio: nuovo contatto e rilancio

Il traffico sull'asse Milano-Londra, Inter-Chelsea, è sempre intenso. Chiuso il capitolo relativo al ritorno di Lukaku in prestito, le due società hanno continuato a parlare anche di altre operazioni in direzione opposta: senza considerare la pista Skriniar che al momento rimane in secondo piano, i Blues si sono fatti avanti prima per il giovane Cesare Casadei, quindi negli ultimi giorni è il file relativo a Denzel Dumfries a tenere banco.