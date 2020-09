Il Cagliari non molla Nainggolan: l’Inter non fa sconti, Giulini al lavoro. Ieri a Milano…

Il Cagliari è pronto ad ufficializzare in giornata l’arrivo in rossoblu di Godin ma, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente Giulini è al lavoro per riportare in Sardegna anche Radja Nainggolan.

Ieri il numero uno rossoblu era a Milano ma non ha incontrato la dirigenza dell’Inter che continua a valutare il Ninja 15 milioni di euro.

Marotta punta alla cessione definitiva, in Sardegna al prestito con diritto di riscatto oppure con l’obbligo legato a determinate condizioni. Nainggolan tornerebbe volentieri a Cagliari, la trattativa potrebbe accendersi nella parte finale di questa sessione di mercato.

