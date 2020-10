CM.com – Il retroscena su Ndombele: ecco perché è saltata la trattativa tra Inter e Tottenham. A gennaio…

L’Inter ci ha provato davvero per Tanguy Ndombele del Tottenham. Il retroscena di mercato che ha per protagonisti i nerazzurri e il centrocampista francese di Mourinho è svelato da Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

Marotta, tra giugno e luglio, ha trattato seriamente Ndombele con gli Spurs in un’operazione che coinvolgesse anche Milan Skriniar. A far saltare l’affare è stata la richiesta di 60 milioni del presidente Daniel Levy per il proprio giocatore: il Tottenham infatti per privarsi di Ndombele pretendeva la stessa cifra pagata un anno fa al Lione.

Ma non solo perché dietro allo stop della trattativa c’è anche una scelta di mercato ben precisa. Il Conte ha chiesto e ottenuto Arturo Vidal a centrocampo, la sua vera priorità, nessun via libera a investimenti folli per Ndombele in un momento economico così complicato.

Il francese è riuscito anche a conquistare Mourinho a Londra, tornando ad essere centrale nel progetto tecnico degli Spurs e un ritorno di fiamma durante la finestra invernale di mercato è totalmente da escludere.

