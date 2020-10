Conte sorride: Young negativo e Hakimi falso positivo. La sua Inter ora rimette le ali

Conte può tirare un sospiro di sollievo, nella giornata di ieri il tecnico nerazzurro ha ricevuto la notizia della negatività del secondo tampone di Hakimi e della guarigione di Ashley Young.

L’esterno inglese è risultato finalmente negativo dopo 11 giorni di quarantena e ieri si è subito recato ad Appiano per svolgere una seduta personalizzata e cercare subito di rimettersi in condizione in vista della sfida contro lo Shakhtar in Champions League di martedì.

