Inter, Hakimi negativo al secondo tampone. Già in viaggio verso Genova: ora è una corsa contro il tempo

Achraf Hakimi è risultato negativo anche al secondo tampone effettuato nella giornata di ieri. Come riportato da Sky Sport, l’Inter è ora al lavoro con l’Ats di Milano per ottenere tutte le garanzie mediche e sanitarie per farlo giocare questo pomeriggio in campionato contro il Genoa.

Ma l’ex Real Madrid si è aggregato al resto del gruppo ed è già in viaggio per Genova. Toccherà poi a Conte decidere il da farsi ma Hakimi sta bene ed è soprattutto negativo. E ora l’Inter può fare causa alla Uefa.

