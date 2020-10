Genoa-Inter, Hakimi negativo: Conte stravolge l’11 titolare? La probabile formazione

La conferma della negatività di Hakimi stravolge ancora una volta i piani di Antonio Conte. L’Inter sta facendo di tutto pur di renderlo disponibile in vista della sfida in programma questo pomeriggio contro il Genoa.

Se i documenti dell’Ats di Milano arriveranno in tempo sarà poi Conte a decidere il da farsi ma è chiaro che avere a disposizione un Hakimi in più potrebbe fare la differenza. Il marocchino ha saltato pochi allenamenti e prima dello stop, imposto dal primo tampone positivo, era sicuramente uno dei più in forma.

Conte potrebbe addirittura schierarlo titolare dal 1′ contro il Genoa e spostare magari Darmian sull’out di sinistra, concedendo così un turno di riposo a Perisic. Ecco come cambierebbe l’11 titolare nerazzurro:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Darmian; Eriksen; Martinez, Lukaku. All. Conte

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<