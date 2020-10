Sky – Inter, Skriniar ancora positivo: out anche contro lo Shakhtar Donetsk

Nulla da fare per Milan Skriniar. Il difensore slovacco, come riportato da Sky Sport, è risultato ancora positivo al coronavirus. Se Conte può consolarsi con i recuperi di Young e Hakimi, in difesa c’è ancora da fare i conti con l’assenza dell’ex Sampdoria.

Averlo a disposizione martedì, in vista della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, a questo punto diventa davvero complicato. Un caso particolare quello di Skriniar, ormai positivo da più di 19 giorni.

