Eriksen, segnali incoraggianti in Europa: ora la svolta in Italia. Conte lo aspetta

Christian Eriksen questo pomeriggio potrebbe essere il prescelto di Conte sulla trequarti per la sfida in programma a Marassi contro il Genoa. Si tratterebbe della seconda maglia da titolare consecutiva, dopo quella in Champions League nella sfida di San Siro contro il Borussia Mönchengladbach.

Dopo i segnali incoraggianti in Europa, ora Eriksen è chiamato alla svolta in Italia. Lì dove la scintilla con l’Inter sembra ancora non essere scattata. L’emergenza a centrocampo, decimato tra infortuni e coronavirus, concede all’ex Tottenham l’opportunità giusta per scendere in campo e dimostrare il proprio valore. Se lo augura Conte, se lo augurano i tifosi nerazzurri. L’Inter deve ripartire e per farlo ha bisogno della fantasia e della geometria di Eriksen.

