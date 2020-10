Skriniar positivo ormai da 19 giorni, attesa per Gagliardini e Radu. Il punto sul Covid in casa Inter

L’Inter in queste ore è alle prese con il giallo Hakimi, che in meno di 24 ore ha ribaltato l’esito del suo tampone. Oggi è una giornata chiave per avere la certezza del suo effettivo stato di salute e Conte spera di averlo a disposizione già in giornata. Oltre a lui, i positivi per il club di Suning al momento restano Skriniar, Gagiardini e Radu, dopo che anche Young si è negativizzato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter aspetta con ansia il ritorno dello slovacco, positivo ormai da 19 giorni. Anche il centrocampista azzurro vive una situazione di attesa, che appena due giorni fa era risultato ancora positivo al Covid-19, così come il portiere ex Genoa. Entrambi sperano di ricevere oggi buone notizie, ma in ogni caso salteranno la trasferta odierna di Marassi.

