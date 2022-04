Inter, Onana anticipa l’addio dall’Ajax. In Olanda: “E’ già in vacanza”

Il portiere dell'Ajax ha già un accordo a costo zero con in nerazzurri

Inizierà ufficialmente il prossimo 1° luglio la nuova esperienza di André Onana come nuovo portiere dell' Inter , ma a quanto pare l'estremo difensore camerunese avrebbe già detto addio in largo anticipo all' Ajax rispetto al finale di stagione. Come riportato in Olanda dal De Telegraaf, il tecnico Erik ten Hag - tra l'altro già annunciato come nuovo allenatore del Manchester United a partire dalla prossima estate - rischia di farsi sfuggire di mano il campionato per una serie di problemi all'interno della rosa.

In questo momento i lancieri hanno infatti solamente due punti di vantaggio sui rivali del PSV Eindhoven a cinque giornate dalla fine dell'Eredivisie. Oltre all'addio già annunciato dell'allenatore, però, l'Ajax si ritrova a dover gestire calciatori come Mazraoui e Gravenberch in procinto di dire addio, ed altri come Anthony, Sebastian Haller, Lisandro Martinez, Jurian Timber e Edson Alvarez tutti sul mercato. Inoltre Onana, che ha già un accordo con l'Inter a costo zero, sarebbe già stato spedito in vacanza dal suo allenatore e potrebbe non rientrare per il finale di stagione.