Inter-Roma, le probabili formazioni: un dubbio tormenta Inzaghi, Vidal out

Le possibili scelte di Simone Inzaghi e José Mourinho per la partita di domani

Da qui al termine della stagione, escludendo l'impegno dell'11 maggio nella finalissima di Coppa Italia contro la Juventus, l'Inter superata la Roma nel match di domani pomeriggio alle ore 18.00, non dovrà più affrontare squadre d'alta classifica. La partita contro i giallorossi assume anche per questo motivo un'importanza specifica, anche solo per mettere ulteriori pressioni al Milan che 24 ore più tardi sarà impegnato nella complicata trasferta dell'Olimpico contro la Lazio.