Inter-Roma, a San Siro è febbre scudetto: oltre 70mila biglietti già venduti

La formazione nerazzurra riceverà la spinta di tutto lo stadio

Dalla vittoria nel derby di martedì scorso in Coppa Italia contro il Milan, passando per il ritorno di José Mourinho a San Siro fino alla possibilità di sorpassare almeno per una notte i rossoneri in vetta alla classifica: tre validi motivi che spiegano perfettamente perché l'Inter in vista dell'anticipo di domani pomeriggio alle 18.00 accoglierà la Roma in un San Siro che con molta probabilità non avrà posti vuoti a sedere.