TS – Cambia lo scenario per Pinamonti: probabile la permanenza, sarà la quarta punta

Fino ad ora Andrea Pinamonti non è riuscito a salire alla ribalta con la casacca nerazzurra. Anche a causa di un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per buona parte della stagione, il giovane attaccante ha trovato poco spazio nelle rotazioni di Antonio Conte, che non l’ha ancora ritenuto pronto per ricoprire un ruolo di primo piano nell’Inter.

Fra campionato e Champions League, Pinamonti ha raccolto solamente quarantacinque minuti, ragion per cui inizialmente era stato inserito nella lista dei partenti in vista della sessione di mercato invernale. Il cambiamento dei piani societari imposto nelle ultime settimane, con un brusco stop alle operazioni a seguito delle difficoltà finanziarie generate dalla pandemia, ha però cambiato le carte in tavola.

Stando a quanto riferito quest’oggi da Tuttosport il giocatore, che in Serie A piace a numerose squadre presenti nella parte destra della classifica, potrebbe restare ed essere la quarta punta a disposizione di Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<