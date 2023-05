La Champions League sblocca un altro rinnovo all’Inter

Tutto passa dalla Champions League. La pianificazione delle manovre di mercato dell’Inter in vista della prossima stagione. inevitabilmente. dipendono dalla partecipazione o meno alla massima competizione europea, che con i suoi ricavi garantisce un tesoretto senza il quale la dirigenza nerazzurra dovrebbe prevedere un ulteriore taglio dei costi. In attesa, tra i vari nomi, c’è anche Stefan de Vrij sul quale si registrano novità importanti.

Secondo quanto riferito da Tuttosport negli scorsi giorni, infatti, c’è ottimismo per il rinnovo del contratto del difensore olandese in scadenza a fine stagione. Mancano ancora dei dettagli per arrivare all’accordo definitivo, con l’entourage del calciatore che punta ad ottenere almeno un biennale da 4 milioni di euro più bonus a stagione. Ma se l’Inter dovesse ottenere la qualificazione alla prossima Champions, la sensazione è che si possa arrivare alla fumata bianca.

Uno scenario confermato anche da La Gazzetta dello Sport, che parla di un possibile nuovo incontro dopo la finale di Coppa Italia. Le parti non sono distanti e lo stesso de Vrij non ha mai preso seriamente in considerazione altre proposte. L’Inter, dal canto suo, sarebbe contenta di poterlo tenere ancora in rosa. Da capire gli sviluppi della trattativa nei prossimi giorni.

L’opinione di Passione Inter

De Vrij ha al momento perso il posto da titolare dopo un anno e mezzo di appannamento, ma il finale di stagione è stato in crescendo e anche gli ultimi tentativi da braccetto di destra potrebbero dargli un nuovo futuro. Considerando che i margini di manovra sul mercato saranno ristretti, la possibilità di assicurarsi le prestazioni dell’olandese ancora per un paio di anni è una occasione da valutare con cura, visto che dalla sua ha ancora età (classe ’92) ed esperienza. Molto dipenderà anche dall’allenatore in panchina. Un tecnico con un atteggiamento più conservativo potrebbe anche rilanciarlo in grande stile, dandogli maggiore copertura e meno campo da coprire.