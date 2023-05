Mercato – Doppio osservato speciale in Inter-Atalanta: Ausilio si muove, ma le cifre…

Quanto pesa questo Inter-Atalanta. L’ultimo match nerazzurro a San Siro di questa stagione può valere la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League per la formazione di Inzaghi, così come l’ultima speranza dei bergamaschi di rientrare in corsa per il quarto posto, ma non solo. La dirigenza interista approfitterà della partita per monitorare da vicino anche due talenti della squadra di Gasperini che da tempo fanno gola al club.

Il difensore Giorgio Scalvini e l’attaccante Rasmus Hojlund saranno gli osservati speciali dei dirigenti dell’Inter che da tempo li hanno messi in cima alla propria lista. Scalvini per la difesa è uno dei profili che più piacciono e rappresenterebbe una priorità per sostituire Skriniar, mentre Hojlund rientra nei nomi che l’Inter valuterebbe nel caso in cui col Chelsea non dovessero riaprirsi spiragli per il ritorno di Lukaku. Il problema, sottolinea La Gazzetta dello Sport, è rappresentato dai prezzi dei cartellini: con l’Atalanta di nuovo in Europa e intenzionata a tenere i propri gioielli, si parla di valutazioni da 40 milioni di euro per il difensore e per l’attaccante qualcosa in più. Anche se i buoni rapporti tra società potrebbero agevolare le trattative.