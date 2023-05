Ts – Scalvini, oggi l’ultimo esame per convincere l’Inter

Giorgio Scalvini è uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter e nella sfida di stasera, contro l’Atalanta, i nerazzurri potranno osservarlo ancor più da vicino. Il centrale italiano è chiamato a una grande prova di maturità contro gli attaccanti interisti e, in particolare, contro Lukaku.

Lo riferisce Tuttosport, che evidenzia come Scalvini sia da tempo nel mirino dell’Inter, ma la concorrenza è tanta e importante (Napoli, Juventus, Bayern Monaco, ma anche l’interesse di Chelsea e Manchester City). Anche il costo dell’operazione, 35-40 milioni di euro, non è da sottovalutare.

Tuttavia, si tratta di una cifra non necessariamente proibitiva, specie per un profilo italiano e giovane, ritenuto perfetto dall’Inter. I nerazzurri potrebbero provare ad abbassare la cifra inserendo qualche giovane (Fabbian e Mulattieri) nella trattativa. Inoltre, la qualificazione e l’eventuale vittoria della Champions League, potrebbero garantire ulteriori risorse economiche da investire.

L’opinione di Passione Inter

Superare una concorrenza così prestigiosa sarebbe un ottimo segnale per l’Inter. Non solo, garantirebbe anche l’arrivo in nerazzurro di uno dei talenti più fulgidi del calcio italiano. Classe 2003, Scalvini ha già tantissima esperienza in Serie A e il grande salto in una big sembra ormai essere il prossimo passo naturale per crescere ancora e affermarsi ad altissimi livelli.