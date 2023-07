Tra il braccio di ferro per Morata e la pista Balogun che non tramonta, l’Inter non perde di vista altri potenziali obiettivi e si muove su nuovi tavoli. Secondo quanto riferisce Sportitalia, in particolare, la dirigenza nerazzurra avrebbe avuto un contatto esplorativo con il West Ham per raccogliere informazioni circa la situazione di Gianluca Scamacca. L’attaccante classe ’99 potrebbe lasciare Londra dopo una sola stagione e gli uomini mercato interisti, che già lo avevano corteggiato un anno fa, starebbero valutando la possibilità di formulare un’offerta.

L’opinione di Passione Inter

Come per Morata, la concorrente principale su Scamacca al momento sembra essere la Roma. Nell’ultima stagione ha segnato 3 gol in Premier League e 5 gol in Conference League, con un problema al menisco che lo ha limitato. L’Inter lo segue da tempo e oltre al feeling con Frattesi, con cui è cresciuto, ha tante caratteristiche che alla squadra nerazzurra potrebbero far comodo. Tra cui la componente Nazionale, a cui Marotta tiene molto. Un giocatore ancora da sgrezzare, ma senza Lukaku Inzaghi potrebbe responsabilizzare più rapidamente Thuram e far eventualmente sbocciare Scamacca, che già conosce la Serie A.